Мы ожидаем серьезных результатов от трехсторонней платформы, в которую входят Азербайджан, Турция и Казахстан. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане.

«В ходе наших обсуждений мы также говорили о региональных связях. Я рад, что в прошлом году мы создали Организацию тюркских государств. Саммит, который состоится в следующем месяце в Узбекистане, еще больше укрепит наши связи», — отметил турецкий лидер.