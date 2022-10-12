Депутат Госдумы Виталий Милонов, который якобы отправился на фронт в качестве добровольца, был замечен на улице Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в Telegram издания «Фонтанка».

Милонова увидели на Рижском проспекте в военкомате Адмиралтейского и Кировского районов. По словам депутата, он «специально приехал в российский город, чтобы написать заявление добровольца».

«Я являюсь военнослужащим народной милиции «ДНР», но в связи с воссоединением «ДНР» и Российской Федерации теперь это не отдельная структура. В соответствии с законом, чтобы не нарушать мой статус депутата я написал заявление добровольца в военкомате по месту прописки», — утверждает он.