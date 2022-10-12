Минфин Грузии заявил, что через территорию страны грузовик со взрывчаткой для Крымского моста не проезжал.

«Таможенную границу Грузии не проходил ни трайлер, ни вагон, загруженный тротилом или другими взрывчатыми веществами. Если кто-то аргументировано обоснует, что прошел границу Грузии, то в этом случае начнется расследование и будут выявлены ответственные лица», — заявил журналистам замминистра финансов Грузии Георгий Какауридзе.

При этом Комитет госдоходов Армении утверждает, что машина выехала в Грузию.

По данным армянской таможни 1 октября примерно в 00:15 машина прибыла к КПП «Баграташен» (армяно-грузинская граница), а 5 октября груз был выпущен через КПП «Верхний Ларс» (грузино-российская граница).