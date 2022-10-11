В финских аптеках ограничили продажу препаратов йода на фоне призывов правительства запастись ими, сообщает газета Helsingin Sanomat.

«Сегодня спрос был так высок, что у нас временно закончились таблетки», — рассказала менеджер университетской аптеки Хельсинки Кати Вуорикаллас.

По ее словам, даже сайт аптеки не работал некоторое время из-за большого количества посетителей, так что не все желающие смогли приобрести таблетки.

Препараты йода используются для защиты и профилактики радиационного поражения. Ажиотажный спрос возник на фоне спекуляций насчет возможных российских ядерных ударов по Украине.