Завершился судебный процесс по делу бывшего начальника Главного управления военной контрразведки упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ) Низами Ширинова.

На процессе в Бакинском военном суде под председательством судьи Джамала Рамазанова был зачитан приговор, согласно которому Низами Ширинов осужден на 8 лет, Эльджан Абдуллаев — на 6 лет, Надир Таиров — на 4 года, передает АПА.

Уголовное дело в отношении Эльмана Таирова прекращено в связи с истечением срока давности.

В приговоре также было отмечено, что арестованное имущество Низами Ширинова на сумму 180 тысяч манатов будет конфисковано.