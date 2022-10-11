Глава Львовской области сообщил о трех взрывах на двух объектах энергетики в регионе. Кроме того, украинские СМИ со ссылкой на местных жителей сообщают о новых ударах по Ладыжинской ТЭС, Винницкая область частично осталась без света.

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Иранские дроны-камикадзе «Shahed-136» атаковали Ладыжскую ТЭЦ, сообщил Сергей Борзов, глава Винницкой ОВА.

А в Запорожье утром «прилетело» 12 ракет С-300. Погиб один человек. Две ракеты попали в автосалон, там был пожар. Остальные повредили учебное заведение, школу и амбулаторию.



Между тем губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил о пуске 10 ракет в сторону Украины.