В рамках Программы Сотрудничества по Индивидуальному Партнерству между Министерством Обороны Азербайджана и НАТО на 2022 год, проводится учебный курс «Использование вертолетов в операциях» с участием военнослужащих ВВС и представителей мобильной учебной группы командования ВВС НАТО в Рамштайне. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Сначала участникам курса был представлен брифинг, дана информация о структуре, сценарии мобильного учебного курса, поставленных задачах и целях.

Отмечалось, что в ходе курса, проводимого в рамках Концепции оперативных возможностей, будут представлены брифинги по вопросам организации деятельности в соответствующих подразделениях ВВС по стандартам НАТО, обеспечения мер обороны и безопасности, а также другим тематикам. Наряду с этим, будет осуществлена деятельность по авиационному обеспечению.

Учебный курс продлится до 13 октября.