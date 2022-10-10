Корпус стражей исламской революции (КСИР) начал трехдневные совместные военно-морские учения «Пророк Мухаммед» с пограничной службой и армией Ирана. Об этом сообщает информагентство Fars.

По словам представителя КСИР полковника Ядоллы Шарафи, учения направлены на повышение возможностей пограничных войск и слаживание с КСИР и армией против «иностранной агрессии» на морском побережье.

Учениям предшествовал парад кораблей КСИР в водах Персидского залива, который был посвящен памяти бывшего командующего ВМС КСИР Надера Махдави, погибшего в 1987 году в бою с американскими войсками.