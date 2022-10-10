Президент России Владимир Путин обвинил Украину в попытке подрыва одного из участков газопровода «Турецкий поток».

«Совершен целый ряд терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток». Все это доказано объективными данными, в том числе и показаниями самих задержанных исполнителей этих терактов», — заявил Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ.

Россию не допускают к расследованию диверсии на «Северных потоках», хотя бенефициар известен, заявил Путин.