Служба Государственного пожарного надзора МЧС выявила недостатки в ООО «Qızıl Əllər», занимающемся противопожарной деятельностью в Баку. Об этом сообщили в МЧС.

На лабораторные анализы в научно-испытательной лаборатории МЧС были взяты образцы сухих химических порошкообразных веществ, применяемых при наполнении огнетушащих баллонов. В результате лабораторных испытаний было установлено, что химический состав указанных веществ не отвечает нормативным требованиям и, кроме непригодности для тушения пожаров, опасен для жизни и здоровья человека.

Принято решение о приостановлении деятельности по наполнению состава огнетушащих баллонов компанией, допустившей серьезные нарушения. Собранные материалы направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки выявленному нарушению.

Служба Государственного пожарного надзора МЧС продолжает принимать меры по выявлению и устранению нарушений в этой сфере.