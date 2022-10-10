Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал взрыв на Крымском мосту и мобилизацию.

«Заказчик и исполнитель преступления — несостоявшееся государство Украина. Это террористический акт и диверсия, совершенные криминальным киевским режимом», — заявил Медведев в интервью журналисту Надане Фридрихсон.

Сомнений в том, что к этому причастна Украина, отметил он, нет и не было.

«Все доклады и выводы сделаны. Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов. Так, как это и принято в мире. Именно этого ждут граждане России», — сказал Медведев.

Он также прокомментировал ход частичной мобилизации, проходящей в России.

«Мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было более восьмидесяти лет. Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство», — сказал Медведев.

При этом замглавы Совбеза подчеркнул, «главное, что страна объединилась для защиты наших людей и Отечества». »

И это залог нашей безусловной победы», — отметил Медведев.