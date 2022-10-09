Скончалась заслуженный деятель искусств, композитор Рухангиз Гасымова, сообщает АПА.

Рухангиз Гасымова родилась 12 июля 1940 года в Баку. Долгое время работала звукорежиссером, композитором на Азербайджанском государственном телевидении и радио.

Будучи композитором десятков популярных песен, Рухангиз Гасымова прославилась в основном в 1960-х годах песней «Анаджан, мой друг женится» (Anacan, dostum evlənir) в исполнении народного артиста Рашида Бейбутова.

Среди ее произведений особое место занимают музыка к спектаклю «Колодец» (1995) и музыкальная сказка «Золотой мальчик» (1999).