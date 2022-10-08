Три человека погибли в результате взрыва на Крымском мосту. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших – мужчины и женщины, их личности устанавливаются.

Также в ведомстве уточнили, что на данный момент выяснилось имя владельца фуры, которая взорвалась на мосту, спровоцировав пожар цистерн в железнодорожном составе. Собственник – житель Краснодарского края. Сейчас по месту его жительства проводят следственные действия. Силовики изучают маршрут передвижения грузовика и документации. Напомним, в СК по факту происшествия возбуждено уголовное дело.