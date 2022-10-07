Об этом заявил сенатор от региона Владимир Полетаев. «По словам военного комиссара, на данный момент из республики Алтай в рамках частичной мобилизации не призван ни один человек», — написал Полетаев.

По его словам, военкоматы направляют повестки, но для того, чтобы актуализировать имеющиеся данные о гражданах.

Информацию о том, что ни одного жителя республики не мобилизовали, подтвердил изданию «Толк» и пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов. Военком региона Олег Денисенко добавил: «Какой план нам пришел, мы его и выполняем. План есть, но не на это время».