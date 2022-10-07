Никита Пресняков опроверг сообщения росСМИ о том, что он был мобилизован.
***
Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков мобилизован, его забрали прямо с репетиции в театре, сообщает «Пятый канал».
Никита Пресняков опроверг сообщения росСМИ о том, что он был мобилизован.
***
Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков мобилизован, его забрали прямо с репетиции в театре, сообщает «Пятый канал».
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Это — неприкрытая МЕСТЬ режима Пугачёвой и Галкину!!!