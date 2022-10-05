Общее число сирийцев, добровольно вернувшихся в свою страну, достигло 526932 человек. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Турции Исмаил Чатаклы.

По его словам, на сегодняшний день общее число сирийцев, находящихся под статусом временной защиты в самой Турции, составляет 3 646 278 человек.

Комментируя ситуацию с нелегальной миграцией, Чатаклы сообщил, что Турция с начала 2022 года депортировала 88 367 нелегальных мигрантов, в том числе 50 946 граждан Афганистана и 9 771 гражданина Пакистана.