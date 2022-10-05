Посол РФ в Армении Сергей Копыркин назвал спекуляциями заявления о том, что Россия отворачивается от Армении и региона.

Комментируя возможную встречу премьера Армении с президентом Турции, Копыркин отметил, что Москва всегда поддерживала процесс нормализации.

«Мы поддерживаем все шаги, все процессы, которые позволят обеспечить мир, не допустить проявления насилия, эскалации и заложить основу мирного развития региона. Для нас очень важно, чтобы этот регион был безопасный, чтобы он вносил вклад в региональные и международные экономические процессы. Для России это очень, жизненно важно. Она соседствует с регионом Южного Кавказа, поэтому любые спекуляции о том, что Россия отворачивается от региона, что отворачивается от Армении – это не более чем спекуляции. Заявляю вам официально и твердо», — отметил Копыркин.