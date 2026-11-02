В турецком сегменте социальных сетей наблюдается распространение не соответствующих действительности высказываний от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом говорится в заявлении Совета по медиа и вещанию Азербайджана.

Отмечается, что приписывание главе государства высказываний, которых он не делал, и представление их в качестве его официальной позиции является грубым примером дезинформации, направленной на введение общественности в заблуждение.

«Вновь подчёркиваем, что первоисточниками официальной информации о выступлениях, заявлениях и деятельности Президента Азербайджанской Республики являются официальный интернет-ресурс главы государства и его аккаунты в социальных сетях. При подготовке и распространении информации на эту тему необходимо ссылаться именно на указанные источники. Высказывания и мнения, опубликованные на других ресурсах, не должны приписываться главе государства без подтверждения из официальных источниковй».

Совет по медиа и вещанию призывает субъектов медиа и пользователей социальных сетей ответственно подходить к проверке достоверности информации, сверять публикуемые сведения с официальными источниками перед их распространением и не допускать распространения дезинформации.