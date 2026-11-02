Проживающая в Турции азербайджанка ответила репортёру Toler Medya на вопрос об ухудшении отношений между двумя странами.

Женщина возложила ответственность на Турцию, подчеркнув, что Азербайджан всегда поддерживал её в трудные времена — во время землетрясения и лесных пожаров, а также заново отстроил квартал в Кахраманмараше.

Она раскритиковала попытки поучать азербайджанцев и требовать от женщин покрывать голову, хотя в самой Турции далеко не все носят хиджаб.

Говоря о Ходжалинском геноциде, женщина заявила, что тогда Турция не была рядом с Азербайджаном.

«Вы поддерживали армян, говорили, что они хорошие. А они убивали наших детей, беременных женщин, вспарывали им животы! В холод, в мороз, в зимнюю стужу заставляли их идти пешком по снегу. Разве тогда вы были с нами? Вы говорите про Израиль, про Израиль — ни одна страна не была с нами. Хоть одна страна нам помогла?»

Она также отметила, что в азербайджанских домах можно увидеть турецкие флаги, тогда как в Турции, по её словам, азербайджанских флагов нет.

Кроме того, женщина возмутилась постоянными напоминаниями о помощи Турции в Карабахской войне, подчеркнув, что там не погиб ни один турецкий военнослужащий.

В завершение азербайджанка выступила в защиту президента Ильхама Алиева: