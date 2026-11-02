С 1 ноября Россия официально перестала быть участницей Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. Об этом сообщил Совет Европы.

В связи с выходом страны из соглашения независимый европейский комитет по предупреждению пыток (ЕКПП) больше не сможет проводить мониторинг российских мест лишения свободы, включая тюрьмы, колонии, СИЗО и психиатрические учреждения.

Россия присоединилась к Конвенции в 1998 году. Однако после исключения страны из Совета Европы в марте 2022 года сотрудничество с комитетом практически прекратилось.

30 октября 2025 года Москва уведомила Совет Европы о денонсации Конвенции.

В Совете Европы отметили, что после начала войны против Украины комитет получал многочисленные сообщения о предполагаемых пытках и жестоком обращении с заключенными как на оккупированных украинских территориях, так и в самой России. При этом российские власти не позволили инспекторам самостоятельно проверить эти сведения.