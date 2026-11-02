Накануне известный американский журналист, практически общественный деятель, Такер Карлсон, известный своими громкими заявлениями, высказал предположение о том, что администрация Дональда Трампа может в ближайшие дни нанести ядерный удар по Ирану. Причём делается это под давлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

По утверждению Карлсона, потенциальной целью может стать гора Пикэкс (Pickaxe Mountain) в центральной части Ирана, где, как утверждает израильская разведка, Тегеран возобновил программу обогащения урана.

По вполне понятным причинам такое заявление не могло остаться без внимания и вызвало серьёзные опасения. Ядерное оружие не применялось в боевых действиях более 80 лет. Его использование сегодня может создать крайне опасный военно-политический прецедент. Другие государства могут счесть это основанием для применения собственного ядерного арсенала, а желающих последовать такому примеру может оказаться немало.

Очень хочется надеяться, что это всего лишь догадки журналиста, но если всё же рассматривать такой сценарий как вероятный, то главный вопрос заключается в том, какими будут последствия для населения Ирана и соседних стран.

Прежде всего, необходимо уточнить одну важную деталь. Удар по предприятию, где находится обогащённый уран, не приведёт автоматически ко второму ядерному взрыву. Запасы урана сами по себе не являются атомной бомбой. Для её взрыва требуется специально созданное устройство. Поэтому предполагать, что к американскому заряду обязательно добавится «иранский ядерный взрыв», неправильно. При этом разрушение предприятия может привести к распространению радиоактивных материалов и токсичных веществ, что создаёт дополнительную опасность.

Нельзя рассчитывать и на то, что горная порода удержит все последствия под землёй. Глубина расположения предприятия и глубина взрыва — разные вещи. Боеприпас может взорваться значительно ближе к поверхности, чем находятся туннели. Исследование Национальных академий США показывает, что проникающие ядерные боеприпасы не способны заглубляться настолько, чтобы полностью удержать взрыв и радиоактивные вещества под землёй.

При таком взрыве в воздух могут подняться большие объёмы пыли и раздробленной породы, смешанные с радиоактивными продуктами самого заряда. Затем эти частицы будут оседать на землю, загрязняя территорию. Таким образом, даже без второго взрыва последствия могут быть крайне тяжёлыми. Их масштаб будет зависеть от мощности боеприпаса, глубины подрыва и условий на месте удара.

Объект расположен в засушливом и сравнительно малонаселённом районе центрального Ирана. Однако поблизости есть деревни, а в нескольких десятках километров находятся города Натанз и Кашан. Поэтому считать, что удар по этому объекту обойдётся без тяжёлых последствий для мирного населения, было бы ошибкой.

Особое значение имеет и погода. Ветер способен переносить радиоактивные вещества за пределы Ирана, а дождь — осаждать их на отдельных территориях, создавая участки повышенного загрязнения. При этом для оценки конкретной угрозы нужны данные о ветре на разных высотах, осадках и движении воздушных масс в часы и дни после взрыва. Именно такие сведения используются в специальных моделях распространения загрязнения.

Поэтому Азербайджан и другие страны региона должны учитываться при оценке возможных последствий. Однако заранее утверждать, что все соседи Ирана обязательно столкнутся с опасным уровнем радиации, нельзя. Радиоактивные следы могут обнаруживаться за тысячи километров, но наличие таких следов ещё не означает опасную для здоровья дозу. Всё зависит от количества перенесённых веществ и того, где они осядут.

Ещё одно опасение связано с возможными сейсмическими последствиями. Ядерный взрыв вызывает сильные колебания грунта и иногда может спровоцировать подвижки по близлежащим разломам. Иран, как известно, расположен в сейсмически активной зоне, а в районе Натанза проходит активная разломная система Кум–Зефре. Поэтому геологические условия предполагаемого места удара требуют особого внимания. Однако само наличие разломов ещё не означает, что взрыв обязательно вызовет разрушительное землетрясение.

По данным Геологической службы США, наблюдавшиеся землетрясения, вызванные ядерными испытаниями, были слабее самого взрывного события, а зона их возникновения ограничивалась несколькими десятками километров. Поэтому сама по себе сейсмическая активность Ирана не доказывает неизбежность крупной катастрофы.

Таким образом, главный риск связан с разрушительной силой самого ядерного заряда и распространением радиоактивного загрязнения. Последствия могут выйти за пределы Ирана, поэтому рассматривать такой удар исключительно как операцию против одного подземного объекта было бы ошибкой. Какие именно территории окажутся под угрозой, будет зависеть от мощности взрыва, характера выброса и погодных условий.

Что касается военно-политического прецедента, тут всё сложнее. Если такой удар будет нанесён, то получится, что США второй раз в своей истории прибегнут к применению ядерного оружия в боевых действиях. После Хиросимы и Нагасаки прошло более 80 лет, но страсти до сих пор не утихают. Захочет ли Трамп войти в историю как президент, обещавший мир, но оставшийся в памяти как лидер, вновь применивший ядерное оружие?