Минобороны России впервые планирует перенести выплату декабрьских зарплат военнослужащим на январь следующего года, сообщает Bloomberg.

Согласно проекту приказа, с 2026 года декабрьское денежное довольствие будет перечисляться с 11 по 21 января. Исключение составят участники боевых действий в Украине — они получат выплаты до 25 декабря.

Решение позволит перенести часть бюджетных расходов на следующий финансовый год на фоне растущего дефицита.

По прогнозам, расходы российского бюджета в 2026 году достигнут 48,5 трлн рублей ($602 млрд), превысив первоначальный план на 10%. Дефицит может вырасти до 7,3 трлн рублей, или 3,2% ВВП, против 2,2% в сентябре.

Рост расходов связан в том числе с продолжением войны. Согласно бюджетным планам, в ближайшие три года выплаты военнослужащим составят от 9% до 10,4% всех расходов на национальную оборону.