В Азербайджане планируется внедрить новый страховой механизм, который позволит заемщикам защититься от долговых обязательств перед банками в случае потери работы. Об этом сообщил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов. По его словам, Центральный банк Азербайджана (ЦБА) уже разработал соответствующий порядок, запуск которого ожидается в ближайшее время.

Согласно новым правилам, если заемщик потеряет работу по независящим от него причинам — например, из-за сокращения штата или ликвидации предприятия, — страховая компания будет полностью или частично погашать его задолженность перед банком.

Механизм будет распространяться на граждан, работающих по трудовым договорам. При этом страхование от безработицы планируется предлагать получателям банковских кредитов на обязательной основе, тогда как для потребительских займов оформление такой страховки останется добровольным.

Байрамов также отметил, что введение нового механизма не должно привести к удорожанию кредитов. Напротив, ЦБА рассчитывает, что снижение финансовых рисков банков позволит уменьшить процентные ставки по кредитам со страховкой от безработицы.