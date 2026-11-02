В октябре температура воздуха в Азербайджане в среднем была на 3 градуса выше климатической нормы.

Об этом заявила Национальная служба гидрометеорологии.

Отмечается, что в течение месяца температура воздуха в стране в течение 25 дней превышала климатическую норму на 1–8 градусов, в течение 3 дней была ниже нормы на 1–6 градусов. Еще 3 дня температура соответствовала климатической норме. Среднемесячная температура воздуха составила 19 градусов тепла, что на 3 градуса выше климатической нормы.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове была зафиксирована 18 октября в Сумгайыте и составила 30 градусов тепла. В регионах самый высокий показатель зарегистрирован 14 октября в Зангилане — 34 градуса тепла.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове отмечена 4 октября в Баку — 10 градусов тепла. В высокогорных районах в тот же день на Шахдаге температура опустилась до 5 градусов мороза.

В отдельные дни октября периодически наблюдалась дождливая погода, сопровождалась грозами. В некоторых районах осадки были интенсивными, ливневыми и сильными. В горных районах выпали мокрый снег и снег. Максимальная высота снежного покрова в Грызe (Губинский район) составила 10 см. В целом в течение месяца в регионах дождливая погода наблюдалась 30 дней.

Согласно информации, наибольшее количество осадков в Центрально-Аранской зоне составило 199 мм (Нефтчала), или 441% месячной нормы. В Балакен-Шекинской зоне выпало 206 мм осадков (территория Кишчай в Шекинском районе), что составляет 238% месячной нормы. В Баку и на Абшеронском полуострове максимальное количество осадков зафиксировано на Нефтяных Камнях — 84 мм, или 448% месячной нормы.

В течение октября град наблюдался в отдельных районах Ярдымлинского и Гедабекского районов, в селе Юхары-Тала Загатальского района, селах Охуд и Кишчай Шекинского района, а также в селе Биченек Шахбузского района. Самый крупный град зафиксирован 10 октября в Ярдымлинском районе — диаметр градин составил 18–20 мм.

В течение месяца в Баку и на Абшеронском полуострове ветреная погода наблюдалась 4 дня, а в регионах — 11 дней. Максимальная скорость ветра составила 27 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове и 20 м/с в регионах.