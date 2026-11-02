Делегация во главе с исполнительным директором AZCON Holding Шахином Бабаевым в рамках визита в Казахстан провела встречу с делегацией во главе с председателем правления Национального фонда благосостояния «Самрук-Казына» Нурланом Жакуповым.

Как сообщили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) со ссылкой на AZCON Holding, в ходе встречи были подписаны два документа, направленных на развитие транспортно-логистического сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном.

Первый документ представляет собой соглашение о сотрудничестве между Азербайджанским транспортно-коммуникационным холдингом (AZCON) и Национальным фондом благосостояния Казахстана «Самрук-Казына», определяющее основные направления стратегического взаимодействия по созданию транскаспийской паромной системы нового поколения «Каспийский мост» (Super Ferry).

Проект предусматривает организацию регулярных грузоперевозок между портами Алят и Курык с использованием современных паромов большой вместимости, развитие специализированных терминалов и формирование единой транспортно-логистической системы.

Основными целями являются сокращение времени, затрачиваемого на морскую переправу и портовые операции, повышение надежности перевозок и укрепление конкурентоспособности Среднего коридора.

Таким образом, проект будет способствовать укреплению транспортных связей в Каспийском бассейне и созданию более устойчивых логистических возможностей для международных грузопотоков.

Документ об основных условиях сотрудничества, определяющий принципы создания интермодального грузового терминала на территории Бакинского международного морского порта, подписан между ЗАО «Азербайджанские железные дороги», входящим в AZCON Holding, и АО «Қазақстан темір жолы» («Казахстанские железные дороги»).

Создание нового терминала будет способствовать привлечению контейнерных и других грузопотоков, усилению интеграции между портовыми и железнодорожными операциями, а также повышению эффективности перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Средний коридор).

В рамках проекта предусматривается создание совместного предприятия, которое будет осуществлять операционную и коммерческую деятельность терминала.

С этой целью на следующем этапе планируется уточнить инвестиционную модель и условия финансирования на основе технико-экономических показателей проекта.

Кроме того, в ходе встречи состоялся обмен опытом в сфере корпоративного управления и координации деятельности портфельных компаний, обсуждены возможности сотрудничества по Среднему коридору, проведению дноуглубительных работ и реализации проектов морской инфраструктуры.