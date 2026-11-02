Миссия по эвакуации мирных жителей города Алешки в Херсонской области была подготовлена российской и украинской разведками, но представлена как результат посредничества, рассказали источники французской Le Monde.

По словам собеседников газеты, Москва долгое время отказывалась открыть гуманитарный коридор в Алешки, но летом 2026 года наконец согласилась на переговоры между военными разведками двух стран — Главным управлением разведки Украины (ГУР) и Главным управлением Генштаба ВС РФ (ГРУ). Они, как отмечает Le Monde, и так регулярно контактируют по вопросам обмена военнопленными и телами погибших.

После переговоров, длившихся четыре месяца, операция по вывозу мирных жителей была организована уполномоченными по правам человека: Яной Лантратовой со стороны России и Дмитрием Лубинцом со стороны Украины. Миссию проводили под эгидой Белого дома и представили как результат посредничества первой леди США Мелании Трамп.

Однако утверждение о ее роли следует воспринимать «с осторожностью», говорит источник в Украине, поскольку, по его словам, «неизвестно, какую именно роль сыграл Вашингтон».