Американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация президента США Дональда Трампа может в ближайшие дни нанести ядерный удар по Ирану под давлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

По утверждению Карлсона, потенциальной целью может стать гора Пикэкс (Pickaxe Mountain) в центральной части Ирана, где, как утверждает израильская разведка, Тегеран возобновил программу обогащения урана.

По словам журналиста, гора расположена над подземными туннелями, где, предположительно, ведутся работы по обогащению урана. Карлсон утверждает, что обычные американские вооружения не способны пробить около 300 футов гранитной породы, поэтому единственным военным вариантом может стать применение ядерного оружия.

Он также заявил, что Нетаньяху оказывает давление на Вашингтон и ежедневно обсуждает с Трампом возможность такого удара: