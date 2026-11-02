Власти Армении планируют поэтапно передать весь контроль над государственными границами страны Пограничной службе республики, постепенно заменив российских пограничников. Об этом 2 ноября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместном заседании постоянных парламентских комиссий в ходе обсуждения проекта государственного бюджета на 2027 год.

«Этот процесс должен пройти определенный путь реформ», — отметил глава правительства.

Ранее армянские пограничники уже взяли под контроль ряд участков государственной границы и КПП, которые обслуживали российские пограничники. В их числе международный аэропорт «Звартноц», КПП «Агарак» на границе с Ираном, а также «Маргара» и «Ахурик» на границе с Турцией.