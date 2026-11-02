Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, направляясь с визитом в Республику Корея, передал поздравления президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу по случаю Дня Победы.

После того как самолет Эрдогана вошел в воздушное пространство Азербайджана, пилот лайнера связался с авиадиспетчером и передал поздравление от имени турецкого лидера, передает Азертадж.

В послании говорится:

«Ваше превосходительство, дорогой брат, направляясь с визитом в Южную Корею и пролетая через воздушное пространство братского Азербайджана, от своего имени и имени сопровождающей меня делегации передаю Вам и азербайджанскому народу самые искренние приветствия и наилучшие пожелания. Пользуясь случаем, хотел бы вновь выразить твердую уверенность в том, что союзнические отношения и сотрудничество между нашими странами будут и впредь укрепляться и развиваться. Сердечно поздравляю Ваше превосходительство и братский народ Азербайджана с приближающимся 8 Ноября – Днем Победы, желаю Азербайджану прочного мира, процветания и прогресса».