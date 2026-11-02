Бывший контр-адмирал ВМС Турции Джихат Яйджы заявил о существовании геополитических планов, направленных на ослабление союза Турции и Азербайджана и вытеснение Анкары из Центральной Азии и Южного Кавказа.

По его словам, кампания против Азербайджана в Турции из-за отношений Баку с Израилем может привести к серьёзным последствиям.

«Если эта связь разорвётся, кто займёт её место? Израиль. Мы потеряем нашего ближайшего брата», — предупредил он.

Яйджы также раскритиковал двойные стандарты в отношении Баку.

«Почему в Турции не начинается такая кампания против Трампа? Почему мишенью становится Алиев?» — задался вопросом адмирал.

Комментируя отсутствие Ильхама Алиева на саммите ОТГ 30 октября, он призвал не искать признаков конфликта, напомнив, что Эрдоган также пропустил саммит в Шуше в 2024 году.

По мнению Яйджы, ухудшение отношений Баку и Анкары поставит под угрозу будущее Организации тюркских государств. Он подчеркнул, что Азербайджан остаётся единственной тюркской страной, оказывающей подобную поддержку Северному Кипру.

Отдельно адмирал предупредил о попытках ослабить влияние Турции на Средний и Зангезурский коридоры, а также в Каспийском регионе.

«Турцию пытаются полностью вывести из этого уравнения. Турцию пытаются вывести из Туркестана», — заявил он.

Адмирал также осудил протестные акции против Азербайджана и задался вопросом, почему их организаторы не протестуют против визита президента Палестины Махмуда Аббаса на Южный Кипр 29 октября.

«Почему вы не идёте к посольству Палестины, чтобы оставить чёрный венок в знак протеста против Махмуда Аббаса, а оставляете его у Азербайджана?» — возмутился адмирал.

Яйджы призвал решать все разногласия между Баку и Анкарой напрямую, на уровне президентов.