На основании информации, поступившей из Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана о незаконных действиях должностных лиц ведомства, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре проведена проверка и возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в ходе первоначальных следственно-оперативных мероприятий возникли обоснованные подозрения в том, что в 2025–2026 годах директор Регионального центра лесного хозяйства №7 Службы развития лесов министерства Физули Мамедов вступил в преступный сговор с лесничим Видади Аскеровым и получал от различных лиц денежные средства в разных размерах в качестве взяток за предоставление в аренду земельных участков на территории лесного фонда.

На основании собранных доказательств Физули Мамедову и Видади Аскерову предъявлены обвинения по статьям 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.3 Уголовного кодекса Азербайджана (получение взятки в крупном размере повторно группой лиц по предварительному сговору).

По ходатайству следственного органа и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением суда в отношении Физули Мамедова избрана мера пресечения в виде ареста.

В отношении Видади Аскерова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста (основная мера) и отстранения от должности (дополнительная мера).

В Генеральной прокуратуре сообщили, что по уголовному делу продолжаются необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия. Будет обеспечено установление полного круга незаконных действий, а также привлечение к уголовной ответственности других лиц, причастных к их совершению.