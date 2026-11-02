Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о существовании плана, направленного на срыв экономических обязательств республики. По его словам, инициатива пользуется поддержкой в определённых кругах Евразийского экономического союза и России.

«Перед определёнными силами поставлена задача — сделать так, чтобы Республика Армения не смогла выполнить намеченные экономические обязательства. В Армении весь этот процесс можно обозначить одним условным термином, который сами авторы называют «секретным планом»», — заявил Пашинян.

Он добавил, что не намерен скрывать предполагаемую поддержку этого плана со стороны отдельных кругов в ЕАЭС и Российской Федерации.