Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана зарегистрировала в налоговом учете еще одного иностранного поставщика цифровых услуг с помощью созданной ею электронной системы регистрации.

Как сообщает ведомство, речь идет об израильской компании Appcharge Ltd. Ее регистрация в качестве плательщика налога на добавленную стоимость (НДС) вступила в силу 1 ноября.

Отмечается, что банки не удерживают НДС с платежей в адрес зарегистрированных иностранных поставщиков цифровых услуг. Такие компании самостоятельно рассчитывают налог, подают декларации и перечисляют его в государственный бюджет.

Подключение международных поставщиков цифровых услуг к электронной системе регистрации является одним из важных результатов внедрения нового налогового механизма. Государственная налоговая служба продолжает работу по развитию современного налогового администрирования и прозрачной бизнес-среды в цифровой экономике.

В настоящее время количество поставщиков цифровых услуг, зарегистрированных в Азербайджане в качестве плательщиков НДС, достигло 24. Ознакомиться с перечнем зарегистрированных иностранных поставщиков можно на официальном сайте Государственной налоговой службы.

Отметим, что Appcharge — это израильская технологическая компания, основанная в 2022 году и базирующаяся в Тель-Авиве. Она специализируется на разработке платежных и коммерческих платформ для разработчиков мобильных игр.