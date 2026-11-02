Средняя стоимость дизельного топлива в США выросла примерно на 70% за год и достигла $6,30 за галлон (около $1,66 за литр). Это немного ниже исторического рекорда в 6,53 доллара (1,73 доллара за литр), установленного в сентябре.

Как сообщает Financial Times, Средняя стоимость дизельного топлива при нынешней администрации составляет 4,339 доллара (1,15 доллара за литр) за галлон против 4,076 доллара (1,08 доллара за литр) при предыдущем президенте.

При этом рекордная стоимость бензина, установленная при Джо Байдене в 2022 году ($5,02 за галлон), пока не превышена. Однако средняя цена за весь второй президентский срок Трампа, по прогнозам, может превысить $3,46 за галлон, установив новый рекорд среди американских администраций.