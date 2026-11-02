В Азербайджане задержан тиктокер Намиг Азиз (настоящее имя — Намиг Кялбиев), который проник в дом своей матери через окно и избил ее.

Как пишут местные СМИ, инцидент произошел в ночь на 30 октября в Джалилабаде. Мужчина приехал из Баку, проник в дом матери и напал на нее. Во время происшествия из дома были слышны крики женщины.

Причины нападения пока неизвестны. В пресс-службе МВД сообщили, что по факту проводится расследование.

Отмечается, что Намиг Кялбиев ведет блог в TikTok, где публикует видео о нуждающихся людях и призывает подписчиков оказывать им материальную помощь.