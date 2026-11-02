Пожар, возникший на пешеходном мосту в районе Вокзальной площади в Тбилиси, локализован силами экстренных служб, сообщают грузинские СМИ.

Информация о пострадавших уточняется, причины возникновения пожара предстоит установить специалистам.

Инцидент вызвал временные затруднения в движении транспорта и пешеходов на одном из самых оживленных транспортных узлов столицы.

16:17 В Тбилиси вблизи станции метро «Вокзальная площадь» вспыхнул сильный пожар.

По данным грузинских СМИ, возгорание произошло в пешеходном переходе.

На место происшествия привлечены пожарные и спасательные бригады. Причина пожара и другие подробности происшествия пока неизвестны.