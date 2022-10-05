В Ясамальском районе Баку на улице Джафара Джаббарлы произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Водитель автомобиля «ВАЗ-2107», нарушив правила маневрирования, на высокой скорости врезался в автомобиль марки «Daewoo», за рулем которого находился Самир Талыбов, передает АПА.

Автомобиль, принадлежащий Талибову, врезался в стоявшие на обочине автомобили BMW и Mercedes. «ВАЗ-2107» перевернулся и врезался в припаркованные на обочине автомобили марки Kia и BMW. Удар был настолько сильным, что пассажир и водитель «ВАЗа» получили различные телесные повреждения.

По словам водителей, находившихся месте происшествия, человек, управлявший «ВАЗ», совершил автохулиганство.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции.

Автомобили, стоявшие на обочине дороги, принадлежали жителям, проживающим в здании.

Назначена автотехническая экспертиза.