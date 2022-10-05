Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун предстанет перед судом в Великобритании по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает AFP.

91-летнего бизнесмена обвиняют в том, что он не задекларировал активы на сумму 400 миллионов фунтов стерлингов (453 миллиона долларов по нынешнему курсу) в британской налоговой службе.

Судебное заседание назначено на 9 октября 2023 года. Процесс может продлиться до шести недель. Экклстоуну грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

Британец, чьё состояние оценивается в три миллиарда долларов, возглавлял «Формулу-1» в течение четырёх десятилетий. Он покинул руководящий пост в 2017 году.