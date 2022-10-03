Сотрудниками Государственной пограничной службы (ГПС) была предотвращена контрабанда 26 килограммов наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

Об этом сообщает пресс-служба ГПС Азербайджана.

Согласно информации, 2 октября в 03:14 на служебной территории погранзаставы погранотряда «Горадиз» ГПС вблизи села Бала Бехменли Физулинского района пограничным нарядом были выявлены признаки нарушения государственной границы со стороны Ирана. Погранзастава была немедленно поднята по сигналу тревоги, служебная территория была перекрыта.

В результате поиска на территории были обнаружены и изъяты два свертка с наркотическими веществами весом 17 килограммов 660 граммов (13 килограммов 90 граммов героина и 4 килограмма метамфетамина).

2 октября в 11:00 контрабанда наркотических средств из Ирана была пресечена на служебной территории погранзаставы погранотряда «Горадиз» ГПС вблизи села Газахлар Бейлаганского района.

В результате поисков на территории был обнаружен и изъят сверток с 8 килограммами 340 граммами наркотического вещества марихуана.