Часть стран Евросоюза (ЕС) подготовили предложения по санкциям против Ирана в ответ на подавление женских протестов, в черные списки предлагается внести 16 лиц и организаций. Об этом сообщает в понедельник издание Der Spiegel со ссылкой на дипломатические круги.

По данным издания, инициаторами ограничений выступили Германия, Дания, Испания, Италия, Франция и Чехия. Они рассчитывают, что решение о новых санкциях на уровне ЕС будет принято 17 октября на встрече глав МИД объединения.