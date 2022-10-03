Британская разведка отмечает, что президент РФ Владимир Путин быстро признал, что с объявленной им мобилизацией есть проблемы, а местным чиновникам не объяснили ее масштабы и юридические основания.

Об этом говорится в обзоре, обнародованном минобороны Британии в понедельник.

29 сентября Путин обратился к своему Совбезу по поводу мобилизации, которую он объявил 21 сентября, и сказал, что «во время этой мобилизационной кампании возникает много вопросов, и мы должны оперативно исправлять свои ошибки и не повторять их».

«Чрезвычайно быстрое признание Путиным проблем отмечает дисфункцию мобилизации в течение первой недели. Местные чиновники, вероятно, не знают точного масштаба и юридического обоснования кампании», — объясняет британская разведка.

Российские военкоматы почти наверняка набрали кадры, не подпадающие под определение, объявленное Путиным и его Минобороны, говорится в сводке.

В то время как мобилизованные резервисты продолжают собираться в палаточных лагерях, российские чиновники, вероятно, испытывают проблемы с обеспечением обучения и поисков офицеров для руководства новыми подразделениями.