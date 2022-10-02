В результате авиаударов по объектам террористов РПК на 140 км вглубь иракской территории, по предварительным данным, нейтрализованы 23 боевика.

Об этом в воскресенье, 2 октября сообщается на странице Министерства национальной обороны Турции в социальных медиа.

В ведомстве напомнили, что об уничтожении пещер и укрытий террористов в иракском районе Асос сообщил 29 сентября министр нацобороны Хулуси Акар.

По словам министра, удары были нанесены 27 сентября. В результате были уничтожена 16 крупных объектов кровавой организации.