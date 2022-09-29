В Астраханской области на границе с Казахстаном в ближайшие дни развернут временный пункт мобилизации с выдачей повесток, сообщили региональные власти.

«Также в пункте пропуска начали сверять документы выезжающих с федеральным реестром подлежащих мобилизации и не выпускать граждан, подходящих под критерии призыва, не имеющих права на отсрочку от частичной мобилизации или разрешения на выезд от военного комиссариата. В ближайшие дни на границе с Казахстаном будет развернут временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток», – говорится в заявлении властей.