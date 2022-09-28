Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в среду на пленарном заседании палаты предложил обсудить передачу автомобилей, брошенных на границе гражданами, покинувшими страну из-за мобилизации, семьям участников «спецоперации» в Украине.

Председатель палаты заметил, что с 21 сентября составляются списки тех, кто покидает страну.

«Сейчас уже машины бросают. Тоже надо, кстати, подумать, кому эти машины отдать. Может, семьям тех ребят, которые поехали воевать? Это будет правильно», — сказал спикер.