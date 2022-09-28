Бывшего начальника Главного управления военной контрразведки упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ) Низами Ширинова требуют лишить генеральского звания.

На процессе в Бакинском военном суде под председательством судьи Джамала Рамазанова гособвинитель Орхан Самедов потребовал принять решение о том, чтобы направить представление Президенту для лишения Низами Ширинова генеральского звания, сообщает АПА.

Гособвинитель запросил для Н.Ширинова 12 лет лишения свободы.