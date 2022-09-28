Группа женщин, названных женами и матерями военнослужащих т.н. «ДНР», заявили, что их родственники подверглись изнасилованию со стороны военных из Чечни.

Это следует из обращения женщин в адрес «главы» «ДНР» Дениса Пушилина, которое утром 27 сентября было опубликовано в анонимном телеграм-канале. Позднее правозащитник из Чечни Абубакар Янгулбаев заявил, что подлинность обращения ему подтвердил источник в чеченском полку «Север».

В обращении сказано, что жертвами насилия стали двое военнослужащих 1-го армейского корпуса так называемой народной «милиции» «ДНР», которые были мобилизованы в городе Докучаевск. Имена этих военнослужащих скрыты.

«В районе населенного пункта Берестовое, где наши военные отбивают атаки украинских националистических батальонов, произошел беспрецедентный случай. Двое военнослужащих Народной милиции ДНР… которые были мобилизованы из Докучаевска и работали до мобилизации в городской администрации, на глазах своих сослуживцев были изнасилованы чеченцами. Сослуживцам, которые хотели защитить наших ребят, угрожали оружием и обещали пристрелить их «как собак»», — говорится в обращении.

В обращении также говорится, что «военное командование не желает вступать в конфронтацию с подчиненными Рамзана Кадырова» и пытается скрыть инцидент.

Обращение датировано 23 сентября. Под ним стоят фамилии и подписи девяти человек.