США сначала передадут Украине две батареи систем NASAMS, каждая из которых может иметь до восьми пусковых установок. Об этом сказал представитель командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге.

«Нам будут переданы сначала две батареи. Батарея может иметь до восьми пусковых установок, а также командный пункт, радар, который будет видеть цели. Батарея NASAMS — это фактически наш дивизион, это до восьми пусковых установок», — сказал он.

Так, сначала Украина получит две батареи, а дальше необходимо будет учитывать мощности производства и делать все шаги на дипломатическом фронте, чтобы мир помогал нам этими системами и дальше.

Игнат также рассказал, что переговоры по передаче Украине NASAMS начались еще в первые дни полномасштабной войны, но решения по поставкам принимаются не быстро.

Отметим, что NASAMS — это передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.