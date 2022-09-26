Федеральная служба безопасности России сообщила, что задержала японского консула во Владивостоке Мотоки Тацунори при проведении им шпионской акции. Задержанного консула объявили персоной нон грата.

В сообщении ФСБ говорится, что в Приморском крае пресечена шпионская акция Тацунори.

По данным спецслужбы, японского дипломата задержали с поличным, когда он пытался за денежное вознаграждение получить информацию ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Также он намеревался получить данные о влиянии санкций Запада на экономическую ситуацию в Приморье.

«Мотоки Тацунори объявлен «персона нон грата» в связи с деятельностью, несовместимой со статусом дипломата», — сообщила ФСБ. Он обязан покинуть Россию в течение 48 часов.

Россия заявила Токио протест по дипломатическим каналам.