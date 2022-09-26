Россия перебрасывает на фронт «самых грозных своих бойцов» и, если до последнего момента я сомневался в том, что она сможет добиться успеха в войне с Украиной, то теперь все сомнения отпали напрочь. Вчера произошло событие, которое, наверняка, сломит хребет «неонацизму» в Украине.

Сегодня украинцы отчаянно и самоотверженно защищают свою Родину. Самые элитные российские войска со всеми подразделениями в виде ВДВ, морская пехота, ОМОН и так далее, «сломали зубы» в Украине. И это неудивительно. Одно дело воевать непонятно за что, другое дело – защищать свою землю, свой дом, свою крепость. Только вот украинцам придется мобилизовать все свои ресурсы, так как Россия против них использовала «секретное оружие». И этим «оружием» является известный азербайджанской аудитории своей слишком проармянской позицией депутат Госдумы Виталий Милонов.

Господин Милонов в патриотическом угаре решил на пару минут сменить свое теплое и уютное депутатское кресло на место пушкаря. Так, вчера ряд телеграм-каналов опубликовали кадры, на которых депутат Госдумы Виталий Милонов стреляет из 100-миллиметровой противотанковой пушки МТ-12 («Рапира») в районе Горловки. Выстрел раздался после того, как парламентарий, облаченный в каску и камуфляж, со словами «Ну, с Богом!» дернул за прикрепленную к спусковому рычагу веревку.

Новоиспеченный «вояка» оказался в числе нескольких депутатов ГД, написавших заявление о добровольной мобилизации на фронт. Решение по заявлению еще не принято, но это не помешало думцу отправиться в Донбасс. Aif.ru дозвонился до Виталия Милонова и спросил о том, как он готовится к возможной мобилизации.

«Мне не надо готовиться, я здесь как дома. Я давно нахожусь на Донбассе, с самого начала спецоперации. Провожу здесь половину рабочего времени. Здесь находится подразделение народной милиции ДНР, где я раньше служил — противотанковая артиллерийская батарея», — рассказал депутат.

По его словам, он и дальше не планирует «сидеть в штабе».

«Я понимаю, что министерство обороны может предусмотреть для меня иную нагрузку – предположим, комиссарскую работу. Это важная работа — работа с населением на освобожденных территориях. Посмотрим, какое будет поручение. Во время мобилизации не я, а государство выберет для меня ту функцию, для выполнения которой я буду максимально полезен. Никакой работы я не боюсь», — признался депутат.

Впрочем, Милонов признал, что вряд ли сможет участвовать в СВО «в качестве штурмовика».

«В свое время я ходил вместе со штурмовиками «Вагнера» в Попасной, когда ее освобождали. И понимаю, что это должны быть люди с отличной физподготовкой, определенным набором навыков, которыми я, скорее всего, не обладаю. Я не строю из себя супермена, который может всё. Но, скажем, в качестве старшего наводчика артиллерийской батареи буду чувствовать себя очень комфортно. Кем я сейчас и являюсь», — сказал он.

Ранее стало известно, что в ходе боевых действий Виталий Милонов использует позывной «Густав».

Как говорится, начнем с последнего пункта. Вас не удивляет тот факт, что позывной у противника нацизма попахивает чем-то немецким. Он не Иван, не Федор, и даже не Евлампий. Он Густав. Довольно странно бросаться на амбразуру «неонацизма» с позывным «Густав». Но дело даже не в этом. Милонов и прочие депутаты Госдумы заявили о себе, как куклы, которых можно заставить с помощью нитей танцевать, говорить, и даже стрелять. Только проблема в том, что россияне уже не верят во все эти постановочные спектакли. Милонов выпустил пушечный заряд, но он оказался «холостым».

По большому счету, граждане России, как бы не любили Пушкина, обманываться уже не рады. Несмотря на все усилия государственно-административных ресурсов, отчаянную пропаганду, адекватные россияне не желают гибнуть на украинской земле. И Милонов и ему подобные «герои-депутаты» могут стрелять из пушки хоть сотню раз. А толку то?

Сотни тысяч россиян уезжают из страны, чтобы не быть вовлеченными в мясорубку под названием «частичная мобилизация». Посудите сами. Москва надеялась на блицкриг в Украине, бросив все свои отборные войска на борьбу с «нацистами». Быстрая победа не удалась. Мало того, Россия в течение короткого времени потеряла статус второй в мире армии. И после этих неудач объявляется частичная мобилизация. То есть, на фронт отправляют резерв, который никак по уровню подготовленности и боевым навыкам, не может состязаться с элитой, которая была разгромлена. Впрочем, если есть такой «гений» военной стратегии, как Милонов, то России бояться нечего.

Граница, как говорится, на запоре. Хотя в данном случае, если бы не шоу Милонова, а реальные бои, то о запоре не было бы и речи. Вернувшись в свое кресло, Милонов просто сказал бы: «Пронесло». Во всех смыслах этого слова…

Фарид Теймурханлы