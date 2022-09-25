Для Евросоюза и его государств-членов широкомасштабное и непропорциональное применение силы иранских властей против ненасильственных демонстрантов, выражающих протест по случаю смерти Махсы Амини, является неоправданным и неприемлемым, об этом сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«За последнюю неделю, после жестокого обращения с Махсой Амини со стороны полиции нравов и ее смерти в заключении, женщины и мужчины по всему Ирану воспользовались своим фундаментальным правом на собрания и протесты. Растущее число сообщений указывает на то, что несмотря на неоднократные призывы к сдержанности, реакция иранских сил безопасности и полиции на демонстрации была несоразмерной и привела к гибели людей и большому числу раненых», — говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что еще одним поводом для беспокойства является решение соответствующих иранских властей строго ограничить доступ в интернет и заблокировать платформы для обмена мгновенными сообщениями, поскольку оно грубо нарушает свободу выражения мнений.

Кроме того, в ЕС ожидают, что Иран уточнит количество погибших и арестованных, освободит всех ненасильственно выражавших протест демонстрантов и обеспечит надлежащую правовую процедуру для всех задержанных.

В Брюсселе указывают на то, что убийство Махсы Амини должно быть должным образом расследовано, и каждый виновный в ее смерти должен быть привлечен к ответственности».

В Иране волну протестов вызвала смерть 22-летней Махсы Амини. Девушку задержала полиция нравов из-за «неправильного ношения» хиджаба, ее доставили в отделение, где она спустя несколько дней скончалась.

При этом в полиции заявляют, что она умерла от сердечного приступа, а ее семья настаивает на том, что у нее не было проблем со здоровьем.